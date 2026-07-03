Mersin'de kullandığı cipin refüjde karşıya geçmek için bekleyen yayalara çarpması sonucu ikiz kardeşler ile iki kuzenlerinin hayatını kaybetmesine neden olan tutuklu sürücü, ilk kez hakim karşısına çıktı. Yayalara bilinçli olarak çarpmadığını öne süren sanık, 'Tır şeridimi ihlal etti. Yayaları görmedim. Yayaları görseydim kendimi tırın altına sokardım' dedi.

Kaza, 2 Şubat günü saat 20.45 sıralarında Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Tarsus'tan Mersin istikametine seyreden psikolog M.K. (25) idaresindeki 33 ATE 039 plakalı cip, önündeki aracı sollamak istediği sırada kontrolden çıkarak refüjde karşıya geçmek için bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada kuzenler Nejla Öztürk (16) ve Zehra Serdil Atak (18) ile Kübra Güney (15) olay yerinde hayatını kaybederken, ikiz kardeşi Büşra Güney (15) ise kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yaralanan Burkan Acar ve Yunus Bagı tedavi altına alınırken, sürücü M.K. tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianame Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık hakkında 'birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dosyaya giren bilirkişi kusur raporunda, sanık M.K.'nin 'asli kusurlu', refüjde bekleyen yayaların ise 'kusursuz' olduğu belirtildi. Raporda ayrıca hız sınırının 50 kilometre/saat olduğu kara yolunda sanığın yaklaşık 149 kilometre/saat hızla kavşağa girdiği, kaldırım köşesi, ışık direği ve yayalara çarparak kazaya neden olduğu ifade edildi.

Davanın ilk duruşması görüldü

Davanın ilk duruşması bugün Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.K., kazada yaralanan Burkan Acar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Yaralılardan Yunus Bagı ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

'Yayaları görsem tırın altına girerdim'

Savunmasında olay günü babaannesini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda olduğunu söyleyen sanık M.K., sağ şeritte ilerleyen bir tırın şerit ihlali yaptığını iddia ederek, 'Tarsus yönünden Mersin'e sol şeritte seyir halinde iken kavşak girişinde sağ şeritte bulunan tır sağ ön tarafıma temas etti. Korkup panik yaptım. Aracım refüje savruldu. Gözümü açtığımda aracım refüje ters dönmüş haldeydi. Araçtan çıkınca yerde yayaları gördüm. Yayalara çarptığımı hatırlamıyorum. Hava karanlıktı. Hızım 70-80 civarındaydı. Sonuna kadar frene bastım. Çok üzgünüm, bilerek yapmadım. Yayaları görsem tırın altına girerdim' dedi.

Kazada yaralanan Burkan Acar ise olayın aniden yaşandığını belirterek, 'Dolmuştan indikten sonra karşıya geçmek için refüje geldim. Önümde çocuklar vardı. Telefonla oynarken araç bir anda bize çarptı. Çarpma anını hatırlamıyorum. 2 ay yatakta kaldım. Ayağım sakat kaldı, sanıktan şikayetçiyim' diye konuştu.

SEGBİS ile duruşmaya katılan Yunus Bagı da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, aracın farlarını gördükten birkaç saniye sonra çarpmanın gerçekleştiğini söyledi.

'2 çocuğum vardı, şimdi çocuksuz kaldım'

Kazada ikiz kızlarını kaybeden baba Mahmut Güney, 'Olay anında evdeydim. 10 dakika önce konuştum, 'Yoldayız geliyoruz' dediler. Bu çocukların hayalleri vardı. Hayallerini yok ettiler. 2 çocuğum vardı, şimdi çocuksuz kaldım. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum' dedi.

Kazada kızı Nejla Öztürk'ü kaybeden anne Hava Öztürk ise, 'Kazadan 4 ay önce oğlumu kaybettim. Bir kızım kalmıştı, o da gitti. Hayalleri vardı. Bu bir cinayet. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum' ifadelerini kullandı.

Kızı Zehra Serdil Atak'ı kaybeden anne Hatice Güney Atak, 'Olay günü kızlarla beraberdik. Ben önden eve geldim, onlar da arkadan geliyordu. Dışarıdan siren sesi gelmeye başladı. Kızları aradım açmadılar. Olay yerine gittiğimde yerdelerdi. Çok efendi, başarılı çocuklardı. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum' dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, olay yerinde akşam saatlerinde yeniden keşif yapılmasına ve yaralılara ilişkin adli tıp raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşma eylül ayına ertelenirken, sanık M.K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

'Biz bu işin sonunu bırakmayacağız'

Duruşmanın ardından adliye önünde bir araya gelen hayatını kaybeden çocukların yakınları ve avukatları basın açıklaması yaptı. Avukat Osman Sevdalı, vahim kazanın ilk duruşmasının yapıldığını belirterek, 'Duruşmada sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Kaza gerçekleşirken sanığın 149 kilometre hızla gittiği bilimsel raporlarla sabittir. Biz de mahkeme heyetine bu kazanın bir taksirle işlenmediğini, olası kastla işlenmiş bir katliam olduğunu anlatmaya çalıştık. Tutukluluğu devam ediyor halen. Biz bu işin sonunu bırakmayacağız' dedi.