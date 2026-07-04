Mersin Büyükşehir Belediyesinin Hamzabeyli Mahallesi'nde düzenlediği Köy Şenliği, üretici kadınları vatandaşlarla buluşturdu. Çocuklara yönelik bilim ve eğlence etkinlikleriyle renklenen şenlikte, kadın girişimciler ürünlerini sergileme ve satış yapma imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Toroslar ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi'nde bulunan Köyümüz Atölye'de 'Köy Şenliği' düzenlendi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının da destek verdiği etkinlik, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de katılarak üretici kadınların stantlarını gezdi. Kadınlarla sohbet eden Seçer, el emeği ürünlerden alışveriş yaparak kadın girişimcilere destek verdi. Şenlikte çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Çocuk Zumba gösterisi ve sahne etkinlikleri miniklere keyifli anlar yaşatırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası ve Halk Oyunları ekibi de vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

'Hamzabeyli Köyümüz Atölyesi ile amacımız, kadınların kendi becerileri ile gelir elde etmeleri'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Hamzabeyli Köyümüz Atölyede düzenlenen Köy Şenliğinin kadınlar için hem sosyalleşme hem de ürünlerini satma fırsatı sunduğunu söyledi. Dokucu, kadınlara yönelik üretim faaliyetleri için Hamzabeyli Köyümüz Atölyesinde çeşitli atölyeler düzenlediklerini kaydederek, 'Kadınlara koordinasyon sağlamaları ve kendi talepleri doğrultusunda üretime hazırlanmaları için hem başlangıçta hem de süreç içinde çeşitli eğitimler verdik. Ardından, profesyonel ve hijyenik şartlarda üretim yapabilecekleri alanlar ile ürünlerini satabilecekleri noktalar oluşturduk' diyerek, atölyelerin çalışma prensibinden söz etti.

Atölye çalışmalarının oldukça iyi gittiğini ve herkesin çok mutlu olduğunu dile getiren Dokucu, 'Atölyelerimizde kadınların en çok mutlu oldukları konu, bir ürün satmaktan ziyade sosyalleşmiş olmak. Köylerine gelen yeni insanlarla tanışıyorlar. Kadınlar, her ne kadar kendi köyleri de olsa tatile gitmiş gibi hissettiklerini söylüyorlar. Biz de bunları duymaktan mutlu oluyoruz. Amacımız da kadınların kendi becerileri ile gelir elde etmeleri yönündeydi. Burası insanlarımızın da çok ihtiyaç duyduğu bir yer. Vatandaşlar, sosyal medyadan uzak kalıp, dağların eteğinde, geleneksel yiyeceklere ve sağlıklı ürünlere ulaşabiliyor. Başkanımızın bu çalışması da yine çok ilgi gördü, mutluyuz' dedi.