Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler için eğitim, bilim, spor ve sosyal etkinliklerden oluşan kapsamlı bir yaz programı hazırladı. Kent genelinde düzenlenecek ücretsiz kurs ve atölyelerle öğrencilerin hem eğlenmeleri hem de kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kurs merkezlerinde 29 Haziran-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Yaz Atölyeleri kapsamında ders tekrarları, deneyler, eğitici etkinlikler ve yeni eğitim yılına hazırlık çalışmaları yapılacak. MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde ise Temel Bilimler, İklim ve Çevre, Deniz Bilimleri ile Astronomi ve Uzay Bilimleri kamplarının yanı sıra robotik kodlama, minik kaşifler kodlama ve ebeveyn katılımlı atölyeler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de okuma salonları ve kütüphaneleri öğrencilerin hizmetine sunmayı sürdürecek. Akdeniz, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Anamur, Gülnar, Bozyazı ve Silifke'deki okuma salonları ile kütüphaneler, öğrencilerin sessiz ve güvenli bir ortamda çalışmalarına imkan sağlayacak.

Yaz programı kapsamında 6 yaş ve üzerindekilere yönelik ücretsiz yüzme kursları 6 Temmuz'da başlarken, jimnastik, basketbol, futbol, voleybol, taekwondo, okçuluk, tenis, atletizm, kano ve yelken dahil 15 farklı branşta spor kursları da devam edecek. Ayrıca çocuk kampüslerinde satranç, akıl ve zeka oyunları, müzik, resim, drama, teknoloji-tasarım, doğa etkinlikleri ve halk oyunları gibi çok sayıda etkinlikle çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmesi sağlanacak.