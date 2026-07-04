Yazar Ayşegül Özdemir’in Yeni Kitabı “Gölgelerin Fısıldadığı Gece” Okuyucuyla Buluştu

Çocuk edebiyatına fantastik bir soluk kazandıran yazar Ayşegül Özdemir, yeni eseri “Gölgelerin Fısıldadığı Gece” ile okurlarının karşısına çıktı.

Fantastik kurgu ile umut, cesaret ve kendini keşfetme temalarını buluşturan eser, çocukları gizem ve macera dolu bir yolculuğa davet ediyor. Kitapta, Arin isimli kahramanın iki ayın aydınlattığı sıra dışı bir gecede başlayan serüveni anlatılırken; farklı olmanın, hayal kurmanın ve insanın kendi iç sesini dinlemesinin önemi etkileyici bir dille işleniyor.

Daha önce yayımlanan “Büyülü Ormanın Gizemi” adlı kitabıyla çocukların beğenisini kazanan Ayşegül Özdemir, yeni eserinde de sürükleyici anlatımı ve güçlü hayal dünyasıyla dikkat çekiyor.

Çocukların hayal gücünü beslemeyi ve onlara umut dolu bir okuma deneyimi sunmayı amaçlayan “Gölgelerin Fısıldadığı Gece”, yayımlanmasının ardından kitapseverlerle buluştu.

Ayşegül Özdemir, yeni kitabıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, çocukların yalnızca bir macera okumalarını değil; aynı zamanda cesaret, dostluk ve kendini kabul etmenin değerini hissetmelerini amaçladığını belirtti.

“Gölgelerin Fısıldadığı Gece”, Türkiye genelindeki kitapçılarda ve çevrim içi satış platformlarında okuyucularını bekliyor