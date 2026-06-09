Mersin Büyükşehir Belediyesi, TADEKA ve Cem Vakfı iş birliğiyle Tarsus Yenice'de düzenlenen programda, halk ozanı Aşık Sıdki Baba türküler, semah gösterileri ve söyleşilerle anıldı. İlk kez gerçekleştirilen etkinlikte, Sıdki Baba'nın birlik, kardeşlik ve insan sevgisini anlatan mirası yaşatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) ve Cem Vakfı işbirliği ile Yenice'de 'Aşık Sıdki Baba Anma Gecesi' düzenlendi. Sıdki Baba Cemevi bahçesinde gerçekleştirilen anma programında Müzikolog-Koro Şefi Dr. Halil Atılgan, insan sevgisini dizelerine işleyen Aşık Sıdki Baba'nın yaşamından kesitler sunup, dünya görüşü ile ilgili bilgiler verdi. Etkinlikte Yenice Sıdki Baba Cemevi semah ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı. Konuşmaların yapıldığı ve ilk kez düzenlenen programa Tarsus Müze Müdürü B. Doğukan Alper, TADEKA üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'Bir inancı yaşayarak ve görerek öğrenmek, hafızalardan asla silinmez'

Programa katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan, 'Bazı bilgileri, inançlar, felsefeler, düşünceler ve yazıtlardan okuyarak öğreniyoruz. Ama bana göre en akılda kalanı, bir felsefeyi, bir inancı yaşayarak, görerek öğrenmek. Bugün burada yaşadığımız inanç motifi, hafızalarımızda daha güzel kaldı' dedi.

Türkülerde sevinç, hüzün, kahramanlık gibi her türlü duygunun yer aldığını sözlerine ekleyen Uyan, 'Aynı türkülerde ana sevgisi, yar sevgisi, doğa sevgisi, yaradan sevgisi ve vatan sevgisi de var. Vatan sevgisi dediğimizde de bu toprakları bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları ile aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum' şeklinde konuştu.

'O, türkülerin dile gelmesini sağlayan ustalardan biriydi'

Sıdki Baba'nın hayatı ve öğretileri üzerine ciddi çalışmalar yapan ve programa konuşmacı olarak katılan Müzikolog ve Koro Şefi Halil Atılgan, 'Geçmişle gelecek arasında köprü kuran, türkülerin dile gelmesini sağlayan Aşık Sıdki Baba, 1865 yılında Tarsus'un Yenice beldesinde dünyaya gelmiştir. Oğuz Türklerinin Bozok koluna bağlı, Dede Garkın aşiretine mensuptur' ifadelerini kullandı.