Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Haziran Ayı Meclis Toplantısında çevreden sinekle mücadeleye, altyapıdan konut projelerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunarak, 'Çevrenin korunmasını, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi. Meclis Toplantısında birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 19 ve 1 gündem dışı madde olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü.

'Çevreyi korumak yalnızca kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur'

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Türkiye Çevre Haftası ile ilgili konuşan Seçer, yaşamı korumanın çevreyi korumaktan geçtiğini söyledi. 'Temiz bir çevre, sağlıklı toplumların ve adil bir geleceğin en temel güvencesidir' diyen Seçer, 'İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz günümüzde, doğaya karşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek zorundayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin korunmasını, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu bilinçle daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir Mersin için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çevreyi korumak yalnızca kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur' ifadelerini kullandı. Seçer, Mersinli vatandaşları, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklere davet etti.

'LGS ve YKS kurs kayıtlarımız sürüyor'

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin kayıtlarıyla ile ilgili de duyuru yapan Seçer, 'LGS ve YKS Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerimizde kayıtlar devam ediyor. 11 YKS ve 21 LGS merkezimiz için 20 Mayıs'ta başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz Cuma gününe kadar sürecektir. Hemşerilerimiz başvuru şartları ve detaylar hakkında 'mersin.bel.tr' adresimizden ya da 'Alo 185' Çağrı Merkezimizden bilgi alabilirler' dedi.

'İlaçlama programında hava şartları dışında bir aksama yok'

Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Seçer, bu yıl 58 milyon TL değerinde ilaç alındığını söyledi. Son teknoloji alet ekipman ve yeterli personelin olduğunu ancak bazı noktalarda özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade eden Seçer, 'İlaçlama programında hava şartları dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Bazı bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini de göz önünde bulundurmamız lazım. Bir, coğrafya, iki, insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. Örneğin, Tarsus ve Silifke'de lagün var. Tarsus'ta yerin altında da üstünde de şehir var. Onun için Tarsus'un altına girdiğiniz zaman başka bir şehre giriyorsunuz. En fazla sinek şikayeti de Tarsus'tan gelir çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Orada Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış bir lagün var. Biz orada ilaçlama yapamayız. Bunlar coğrafi şartlardır' ifadelerine yer verdi.

Seçer, sinek popülasyonu artışında etkili olan bir diğer faktörün de insan olduğunu sözlerine ekleyerek, temiz tutulmayan alanların üreme alanı haline geldiğini vurguladı. Sokaklar, çöp konteynerleri ve bahçelerin temiz tutulmadığına dikkat çeken Seçer, 'Birçok bölgede üreticilik yapan vatandaşların sulama havuzu var. Adana sınırından Antalya sınırına kadar, Toros dağlarının eteklerinde muazzam sinek üreme alanları var. Orada ürüyor ve ovaya hücum ediyorlar. Demek ki bir başına yılda 50-60 milyon lira ilaçlama yaparak bu işler bitmiyor. Bu demek değildir ki, sinek varsa mücadele olmuyor. Elbette ki mücadele oluyor. Ancak vatandaşların da bu mücadeleye çevreyi temiz tutarak katkı sunması gerekir' dedi.

'Büyükşehir Belediyesinin yapacağı yollar, cadde, bulvar ve grup yollarıdır'

Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına dair sorularına yanıt veren Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün Büyükşehir Belediyesine ait olmadığının altını çizdi. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarının belirli olduğunu hatırlatan Seçer, 'Büyükşehir Belediyesinin yapacağı yollar, cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur ama biz arazi yollarını da yapıyoruz. Oysaki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içerisindedir. Biz biraz fazla bu işlere girdiğimiz için bu işin suistimal edildiğini görmeye başladık. Biz bunu yapmak zorunda değiliz ama vatandaş mağduriyetinin olduğu noktada biz bunu tespit ederiz. Deriz ki; 'Evet bize ait değil ama bunları yaparız' dedi. Büyükşehir Belediyesinin yol ağlarında yaşanan herhangi bir sorunun mutlaka iletilmesi gerektiğini ifade eden Seçer, yapılacak yolların da yıllık olarak yatırım programına alındığını ve planlandığını dile getirdi. Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis toplantısı, ilgili maddelerin oylanmasının ardından 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliği ile kabul edilmesi ile sona erdi.