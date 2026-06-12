Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 1. Bölge Doğu Akdeniz UMKE Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen tatbikatta, afet ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitesi sahada test edildi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, tatbikat alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. UMKE gönüllüleriyle bir araya gelen Ekici, zorlu senaryoları başarıyla tamamlayan ekiplere katılım belgelerini takdim etti.

İl Sağlık Müdürü Ekici’ye ziyaret sırasında Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Tosun, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Öz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim İmsek ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Sibel Şahin eşlik etti.

9-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen tatbikata Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay’dan toplam 146 UMKE gönüllüsü katıldı. Ayrıca 17 UMKE müdahale ve lojistik aracı da tatbikatta görev aldı.

Afetlere karşı koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği organizasyonda, ekipler farklı afet senaryoları karşısında müdahale, koordinasyon ve lojistik kabiliyetlerini başarıyla sergiledi.