Tarsus Belediyesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesinde uzun yıllardır devam eden yol sorununu çözmek için başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 23 sokakta yürütülen ve 13 bin ton asfaltın kullanılacağı çalışma ile bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Kemalpaşa Sanayi Sitesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplam 23 sokakta yürütülen asfalt yenileme çalışmalarıyla bölgenin uzun yıllardır süregelen yol sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşuyor. Uzun yıllardır bozuk yollar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanan bölgede başlatılan sıcak asfalt çalışmalarıyla daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hedefleniyor. Kent ekonomisinin önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Kemalpaşa Sanayi Sitesinde yürütülen çalışmalar, hem bölge esnafının hem de günlük olarak güzergahı kullanan sürücülerin ulaşımını rahatlatacak.

Kemalpaşa Sanayi Sitesinde toplam 23 sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ali Boltaç, 'Bütçemizi doğru planlayarak iki yıl içerisinde önemli yatırımları hayata geçirdik ve kentimizin ihtiyaç duyduğu çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Kemalpaşa Sanayi Sitesinde yaklaşık 4 kilometrelik yol ağında sıcak asfalt çalışması yürütüyoruz. Bunun 3 kilometrelik kısmını tamamladık. Kalan kısmı da kısa süre içerisinde tamamlayarak bölgedeki yol sorununu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız' dedi.

Çalışmalar kapsamında toplam 13 bin ton sıcak asfalt kullanılacağını belirten Başkan Ali Boltaç, bugüne kadar yaklaşık 9 bin ton asfaltın serildiğini, kalan 4 bin tonluk kısmın da kısa süre içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Yürütülen çalışmaların uzun ömürlü olması için yüksek standartlarla uygulandığını belirten Boltaç, 'Bir işi birkaç yıl sonra yeniden yapmak yerine, uzun yıllar kullanılabilecek şekilde planlıyoruz. Bu bölgede yaklaşık 10 santimetre kalınlığında sıcak asfalt uyguluyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın ve esnafımızın yıllarca güvenle kullanabileceği yollar kazandırmaktır' diye konuştu.

Kemalpaşa Sanayi Sitesindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekiplerin Mithatpaşa Mahallesi'nde çalışmalarına devam edeceğini belirten Başkan Ali Boltaç, bölgede parke söküm ve yol tesviye çalışmalarının sürdüğünü söyledi.