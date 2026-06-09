Mersin'in Silifke ilçesinde halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı birbirinden farklı eserler büyük ilgi gördü.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası ve 2026 Aile Yılı çerçevesinde Silifke Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca emek ve özveriyle hazırladığı eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Silifke Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışına Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Millî Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Halil Ulaş, kurum amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından davetliler, kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları, resim ve çeşitli alanlardaki çalışmaları inceledi. Eserler hakkında bilgi alan katılımcılar, kursiyerleri ortaya koyduğu emek ve başarıdan dolayı tebrik etti.

Hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekilen programda, merkez bünyesinde yürütülen kursların bireysel gelişime, kültürel değerlerin yaşatılmasına ve sosyal hayata katkı sunduğu vurgulandı.