Memur-Sen Mersin İl Temsilcisi Ertuğrul Yıldız, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Kara Konvoyu'nda yer alan aktivistlerin Libya'nın doğusunda gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yıldız, Gazze'de yaşanan insani krizin her geçen gün derinleştiğini belirterek, dünyanın farklı ülkelerinden vicdan sahibi insanların bölgeye yardım ulaştırmak ve uluslararası kamuoyunun dikkatini yaşanan trajediye çekmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Global Sumud Kara Konvoyu'nun herhangi bir siyasi ya da askeri amaç taşımadığını vurgulayan Yıldız, konvoyun tamamen insani yardım, dayanışma ve vicdani sorumluluk temelinde oluşturulmuş uluslararası bir sivil girişim olduğunu kaydetti. Konvoyun amacının Gazze'deki sivillere ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda, sağlık ve barınma malzemelerinin bölgeye sevk edilmesine katkı sunmak ve yaşanan insani krize dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Açıklamada, konvoyun Libya'nın doğusunda ciddi engellemelerle karşılaştığına dikkat çekilerek, güvenli geçiş konusunda görüşmeler yapmak üzere bölgede bulunan farklı ülkelerden aktivistlerin gözaltına alınmasının uluslararası kamuoyunda endişeyle takip edildiği ifade edildi.

Gözaltı sürecinde aktivistlerin dış dünyayla iletişimlerinin büyük ölçüde sınırlandırıldığı ve hukuki süreçlere ilişkin ciddi belirsizliklerin bulunduğu belirtilen açıklamada, Avrupa, Amerika ve Kuzey Afrika ülkelerinden katılımcıların günlerdir özgürlüklerinden mahrum tutulduğu aktarıldı.

Aktivistlerin avukatları ve yakınlarından edinilen bilgilere göre gözaltı koşullarının sağlık ve insan hakları açısından kaygı verici bir noktaya ulaştığını belirten Yıldız, bazı aktivistlerin maruz kaldıkları uygulamalara tepki olarak açlık grevine başladıklarının ifade edildiğini söyledi.

Uzayan gözaltı süreci ve sağlık koşullarına ilişkin endişelerin durumun daha da hassas hale gelmesine neden olduğunu kaydeden Yıldız, sağlık hizmetlerine erişim, düzenli tıbbi kontrol ve insani şartların sağlanması konusunda uluslararası standartların eksiksiz uygulanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, aktivistlerin dış dünyadan izole edilmeleri, serbest bırakılacaklarına dair çelişkili bilgiler verilmesi ve sürece ilişkin net bilgilendirme yapılmamasının psikolojik baskı ve belirsizlik ortamını derinleştirdiği ifade edildi.

Memur-Sen Mersin İl Temsilcisi Ertuğrul Yıldız, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden sivil gönüllülerin sorgulanma biçimi ve karşı karşıya kaldıkları muamele hakkında kamuoyuna yansıyan bilgilerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirterek, tamamen sivil nitelikteki insani yardım çalışmalarının kriminalize edilmesinin uluslararası insancıl hukuk ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

Yıldız, başta ilgili ülkelerin hükümetleri olmak üzere Birleşmiş Milletler, uluslararası insan hakları kuruluşları, diplomatik temsilcilikler ve sivil toplum örgütlerini sürece daha etkin şekilde müdahil olmaya davet etti.

Gözaltında bulunan aktivistlerin sağlık ve güvenliklerinin güvence altına alınması, aileleri ve avukatlarıyla düzenli görüşme imkânı sağlanması, hukuki süreçlerin şeffaf şekilde yürütülmesi ve en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarının uluslararası hukukun ve insan hakları normlarının gereği olduğunu belirten Yıldız, kişisel eşyalar, seyahat belgeleri ve insani yardım malzemelerinin akıbeti konusunda da kamuoyuna açık ve net bilgilendirme yapılması gerektiğini kaydetti.

Memur-Sen Mersin İl Temsilciliği, Gazze'deki siviller için yola çıkan ve bugün özgürlüklerinden mahrum bırakılan aktivistlerin durumunu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini, hukuk, insan hakları ve vicdan temelinde yürütülecek her türlü girişimin destekçisi olacaklarını bildirdi.