Tarsus Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yıpranan yol yüzeylerini yenilemek amacıyla asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerden gelen talepler ve sahada yapılan incelemeler doğrultusunda belirlenen noktalarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Yağışların sona ermesinin ardından Akşemsettin, Anıt, Atatürk, Duatepe, Gazipaşa, Kırklarsırtı, Özbek, Şahin, Şehitishak, Tozkoparan, Ulaş, Yarbayşemsettin, Yenice, Yeniömerli, Yeni Mahalle ve Yeşilyurt mahalleleri ile Kültür Merkezi çevresinde belirli aralıklarla asfalt kesme ve yama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 4 bin 362 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak cadde ve sokaklarda oluşan bozulmalar giderildi. Kent genelinde planlı şekilde yürütülen çalışmalarla sürüş güvenliğinin artırılması ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.

'Tarsus'un her noktasına hizmet ulaştırıyoruz'

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti almasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, 'Bu anlayışla kentimizin dört bir yanında bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Tarsus'un her noktasına eşit hizmet ulaştırmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz' dedi.