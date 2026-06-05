Mersin Sanat Edebiyat Atölyesi tarafından düzenlenen Yaz Sergisi, 4 Haziran 2026 Perşembe günü sanatseverlerin katılımıyla açıldı. Sergi açılışında resim, fotoğraf ve ahşap yontu eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, etkinlik kapsamında Nazım Hikmet temalı şiir dinletisi ve sunumlar da gerçekleştirildi.

Sergide Orhan Özdemir’in ahşap yontu çalışmaları, Esin Küçük’ün resimleri ve Erkan Özaydın’ın özgün baskı teknikleriyle hazırladığı fotoğraf eserleri yer aldı. Özaydın ayrıca Nazım Hikmet’in fotoğrafları, resimleri ile ahşap ve kösele çalışmalarını içeren bir görsel sunum gerçekleştirdi.

Program kapsamında Aydan Yalçın, “Nazım Hikmet: Bir Büyük Hasret” başlıklı sunumuyla şairin yaşamını ve eserlerini katılımcılarla paylaştı.

Gecenin şiir bölümünde, MersinTime yazarları Faik Güçlü ve Betül Yıldız da Nazım Hikmet’in şiirlerinden seçkiler okuyarak dinleyicilerden büyük beğeni aldı. Şiir dinletisine ayrıca Ali Diyaroğlu, Ali F. Bilir, Ali Yedigöz, Birgül Sarıkaya, Ebru Güneyan, Jana Med İnanç, Saygın Ünel ve Şehnaz Tülay Görgülü de katılarak usta şairin eserlerini seslendirdi.

Sanatın farklı dallarını bir araya getiren etkinlik, sergi ve şiir dinletisiyle katılımcılara kültür ve sanat dolu bir akşam yaşattı. Nazım Hikmet’in dizelerinin yankılandığı program, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.