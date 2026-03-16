Mersin Devlet Opera ve Balesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünü anlamlı bir konser programıyla anmaya hazırlanıyor.

Mersin Valiliği iş birliğiyle gerçekleştirilecek “3 Destan” başlıklı özel konser, 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 21.30’da Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek konser, Mersinli sanatseverleri Çanakkale ruhunu birlikte yaşamaya davet ediyor.

Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale destanı; kahramanlık, fedakârlık ve vatan sevgisinin en güçlü simgelerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan bu özel programda müzik ve anlatımın güçlü birlikteliğiyle izleyiciler duygu dolu bir yolculuğa çıkarılacak. Programda, Çanakkale’de yazılan destanın milletimizin birlik ve direniş ruhunu nasıl şekillendirdiği sanatın evrensel diliyle sahneye taşınacak.

Konserde, Orkestra Şefi Tolga Taviş yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra ve koro sanatçıları sahne alacak. Koro Şefi Anıl Aydın yönetimindeki koro destansı eserleri seslendirirken, gecenin anlatıcıları Işıl Azaz ve Kenan Korbek tarihimizin bu onurlu sayfalarını sözleriyle sahneye taşıyacak. Programda ayrıca “Bozkırın Sesi” olarak sahneye çıkacak Ecem Arıcasoy Yazoğlu da yer alacak.

Gecenin ışık tasarımını Dursun Tari Deniz, kondüvit görevini Derya Öznur Özdemir, video projeksiyon tasarımını ise Umut Sinan Özdemir üstleniyor.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Mersin Valiliği iş birliğiyle düzenlenen bu anlamlı etkinlikle Çanakkale ruhunu yaşatmayı, şehitlerin aziz hatırasını saygı ve minnetle anmayı ve bu destansı mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Mersinli sanatseverler, 111 yıl önce yazılan bu büyük destanı müzik ve sahne sanatlarının etkileyici diliyle yeniden hatırlamak üzere ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bu özel geceye davet ediliyor. Konserin ücretsiz biletleri www.biletnial.com adresinden temin edilebiliyor.