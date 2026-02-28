Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Ramazan-ı Şerif ayında sahnelenmesi planlanan “Kiss Me, Kate” (Öp Beni Kate) adlı yapım kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, meselenin yalnızca kültürel bir etkinlik çerçevesinde değil; kamu politikaları ve toplumsal hassasiyetler bakımından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Aile Yılı Vizyonu Esas Alınmalı”

Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin son yıllarda aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesini stratejik bir hedef olarak ortaya koyduğunu hatırlatarak, Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile Yılı” vizyonunun kamu kurumlarının planlama ve uygulamalarında temel bir çerçeve olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, bu vizyonun aileyi merkeze alan, kültürel değerleri muhafaza eden ve toplumsal yapıyı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşımı temsil ettiği vurgulandı.

“Ramazan Ayı Hassasiyet Dönemidir”

Ramazan ayının milletin manevi hassasiyetlerinin arttığı, aile bağlarının güçlendiği özel bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken Yıldız, bu dönemde gerçekleştirilecek kültürel faaliyetlerin toplumsal duyarlılık gözetilerek planlanmasının kamu sorumluluğunun doğal bir gereği olduğunu ifade etti.

Söz konusu yapımın içeriğine yönelik kamuoyunda oluşan tartışmalar ve afişte “Aile Yılı” logosunun kullanılması ise devlet politikaları ile uygulamalar arasında algısal bir uyumsuzluk tartışmasına yol açtı.

“Sanata Karşı Değiliz”

Memur-Sen olarak sanata karşı olmadıklarını vurgulayan Yıldız, kamu kurumlarının devletin ilan ettiği aile vizyonu ile toplumsal hassasiyetleri birlikte gözeten dengeli bir yaklaşım sergilemesinin birlik ve bütünlük açısından daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

Bakanlığa Çağrı

Memur-Sen Mersin İl Başkanlığı, bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nü, oluşan kamu hassasiyetini dikkate alarak söz konusu programı yeniden değerlendirmeye ve devletin aile politikalarıyla uyumlu bir yaklaşım ortaya koymaya davet etti.