Mersin'de kontrolden çıkarak iş yerinin duvarına çarpan otomobil alev aldı, yaralı sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak hızla bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak güvenli alana aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası ve yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.