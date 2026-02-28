Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna, Mersin programı kapsamında Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek kentte devam eden ve planlanan eğitim yatırımlarını yerinde değerlendirdi.

Genel Müdür Durna, İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, müdür yardımcıları ve birim amirleri tarafından müdürlük bahçesinde karşılandı. Karşılamanın ardından gerçekleştirilen toplantıda, Mersin genelinde yürütülen okul yapım, bakım-onarım ve güçlendirme çalışmaları kapsamlı biçimde ele alındı.

Yatırımlar ve Yeni Projeler Değerlendirildi

Genel Müdür Durna başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında, devam eden projelerin mevcut durumu, fiziki gerçekleşme oranları ve yatırım programına alınması planlanan yeni projeler masaya yatırıldı. Eğitim altyapısının daha güçlü, daha güvenli ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için yürütülen çalışmalar detaylı şekilde istişare edildi.

Toplantıda, öğrencilerin modern eğitim ortamlarına kavuşmasının yalnızca fiziki bir dönüşüm değil, aynı zamanda eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir adım olduğuna dikkat çekildi.

Okullarda Yerinde İnceleme

Program kapsamında ilk olarak geçtiğimiz yıl eğitim-öğretime başlayan Akdeniz Gazi Anadolu Lisesi ile Toroslar Zübeyde Hanım Anaokulu'nun yeni hizmet binaları ziyaret edildi. Okul yöneticilerinden bilgi alan Durna, derslikleri ve sosyal alanları gezerek fiziki donanımı yerinde inceledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve öğretmenlerle sohbet eden Durna, güvenli ve nitelikli eğitim mekânlarının önemine vurgu yaptı.

Ardından yapımı devam eden Mezitli Belediyesi İlkokulu ve Mezitli Belediyesi Ortaokulu inşaat alanlarında incelemelerde bulunan Durna, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki öğrencilerin daha modern ve güvenli eğitim ortamlarına kavuşacağı belirtildi.

Eyüp Aygar Fen Lisesi’nde İftar Buluşması

Ziyaret programı kapsamında **Eyüp Aygar Fen Lisesi**ni de ziyaret eden Genel Müdür Durna, okulda düzenlenen iftar programına katılarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun öne çıktığı programda samimi bir atmosfer oluştu.

Gün boyu süren temas ve incelemelerin ardından Mersin programı sona erdi. Devam eden ve planlanan yatırımlarla birlikte kentte eğitim altyapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Mersin’de eğitim yatırımlarının kararlılıkla sürdüğü bir kez daha ortaya konmuş oldu.