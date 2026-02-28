Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, 28 Şubat Süreci’nin 29. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada , 28 Şubat’ın yalnızca askeri bir müdahale olmadığını, toplumsal hayatı kuşatan geniş çaplı bir baskı ve tasfiye süreci olduğunu belirtti.

Tarihimize “postmodern darbe” olarak geçen sürecin, milletin inancına, değerlerine ve siyasi iradesine yöneldiğini ifade eden Yıldız, “Bin yıl sürecek” denilen vesayet düzeninin milletin dirayetiyle tarihin çöplüğüne atıldığını vurguladı.

“Eğitim Hakkı Engellendi, Binlerce İnsan Mağdur Edildi”

Yıldız açıklamasında, on binlerce öğrencinin eğitim hakkının engellendiğini, binlerce kamu görevlisinin soruşturmalarla mesleklerinden edildiğini ve milyonlarca insanın fişlendiğini hatırlattı.

Üniversitelerde kurulan “ikna odaları”, başörtüsü yasağı ve katsayı uygulamasıyla özellikle İmam Hatipli öğrencilerin mağdur edildiğini belirten Yıldız, sivil toplum kuruluşlarının baskı altına alındığını ve ekonominin zarar gördüğünü dile getirdi.

“Eksik Hesaplaşma Yeni Riskler Doğurur”

28 Şubat’ın üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen sürecin sivil ve bürokratik ayağıyla tam anlamıyla hesaplaşılmadığını savunan Yıldız, darbenin askeri unsurlarının yargılandığını ancak vesayet mekanizmasının tüm yönleriyle ortaya çıkarılamadığını ifade etti.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin, vesayet odaklarıyla eksik hesaplaşmanın doğurabileceği sonuçları gösterdiğini belirten Yıldız, benzer süreçlerin tekrar yaşanmaması için demokratik hafızanın diri tutulması gerektiğini söyledi.

“Unutmayacağız, Unutturmayacağız”

Son dönemde inanç özgürlüğü ekseninde yapılan bazı tartışmaların 28 Şubat zihniyetini hatırlattığını kaydeden Yıldız, bu milletin benzer vesayet girişimlerine bir daha müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Memur-Sen Mersin İl Temsilciliği olarak taleplerini de sıralayan Yıldız, 28 Şubat sürecinin sivil ve bürokratik ayağıyla tam anlamıyla hesaplaşılması, giderilemeyen tüm mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve sosyal paydaşların yer alacağı bir komisyonla telafi mekanizmalarının işletilmesi çağrısında bulundu.

Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, açıklamasının sonunda milli iradeye sahip çıkan milleti saygıyla selamladıklarını belirterek, darbeci zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.