AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolunun Mersin'in ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Tarım Komisyonu Katip Üyesi, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş ve Karayolları Bölge Müdürü İlhan Aytekin ile birlikte Mersin'in en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Heyet, yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü belirtilirken, otoyolun tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yükünün önemli ölçüde azalacağı ifade edildi.

Milletvekili Söylemez, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, projenin Mersin'in ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacağını belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen bu dev yatırım, hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayacak. Aynı zamanda bölgemizin turizm ve ticaret potansiyelini daha da güçlendirecek' dedi.

Projenin, Akdeniz sahil bandındaki turizm merkezlerine erişimi kolaylaştırması ve lojistik anlamda Mersin'in gücünü artırması bekleniyor. Yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve hedeflenen sürede tamamlanması için yoğun mesai harcandığını bildirdi.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolunun tamamlanmasıyla birlikte hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanacağı vurgulandı.