Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema ile Gazetecilik Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri, Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Lösemili çocuklar ve ailelerine destek amacıyla başlatılan yardım kampanyası, Doç. Dr. Berna Arslan koordinasyonunda Bilinçli Gençler Topluluğu tarafından gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında toplanan yardımların lösemili çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.

Kampanya kapsamında öğrenciler, kendi imkanlarıyla temin ettikleri kuru bakliyat başta olmak üzere çeşitli temel gıda ürünlerini bir araya getirerek yardım kolileri hazırlıyor. Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine katkı sunmayı amaçlayan etkinliğin tamamen gönüllülük esasına dayandığı belirtildi.

Doç. Dr. Berna Arslan, fakülte girişinde kurulan yardım standına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini, öğretim üyeleri ve akademik personelin de kampanyaya güçlü destek verdiğini ifade etti. Arslan, akademik kadronun katkısının kampanyaya ayrı bir değer kattığını belirtti.

Kampanyanın 27 Şubat tarihine kadar devam edeceğini kaydeden Arslan, toplanan yardımların lösemi tedavisi gören çocuklara ulaştırılacağını ve tüm öğrenciler ile gönüllüleri destek vermeye davet etti.