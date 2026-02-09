ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Türk Kızılay iş birliğinde, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen “İyilik Kanımızda Var” kan bağışı kampanyası Mersin’de de hayata geçiriliyor.

81 il ve ilçede faaliyet gösteren 680 İmam Hatip Derneği ile binlerce gönüllünün destek verdiği kampanya kapsamında, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kan bağışı bilincinin artırılması hedefleniyor. ÖNDER Mersin İmam Hatipliler Derneği de Türk Kızılay Mersin Şubesi ile birlikte kampanyaya destek vererek il genelinde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda düzenlenecek “Kan Bağışı Kampanyası” lansman programı, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de, Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilecek.

ÖNDER Mersin İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Osman Yıldızbakan, tüm vatandaşları kan bağışına destek olmaya davet ederek, bir ünite kanın birden fazla hayat kurtarabileceğine dikkat çekti. Yıldızbakan, kampanyanın hem insan hayatına dokunan hem de toplumsal sorumluluk bilincini güçlendiren önemli bir iyilik hareketi olduğunu vurguladı.