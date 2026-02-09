Mersin'de geçtiğimiz hafta 3 kişinin hayatını kaybettiği kavşak yakınlarında bugün bir kaza daha meydana geldi. Duran trafiğin arasından karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuğuna motosiklet çarptı, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı, geçtiğimiz hafta 3 kişinin hayatını kaybettiği ölümlü kazanın ardından bugün bir kez daha trafik kazasıyla gündeme geldi. Bugün öğle saatlerinde kavşak yakınlarında meydana gelen kazada, duran trafiğin arasından karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın ve yanındaki çocuğa motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, çocuk ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Korku dolu anlar ise bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafiğin durduğu sırada çocuğuyla birlikte karşıya geçmeye çalışan kadına, araçların arasından gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Çarpışmanın ardından çevredeki sürücülerin ve vatandaşların araçlarından inerek yaralılara yardım ettiği görüldü.