İklim koşulları ve pazar yapısındaki değişimlerin tarımsal üretimi etkilemesiyle birlikte Mersin'de katma değeri ve ihracat potansiyeli yüksek alternatif ürünlere yönelim hız kazandı. Bu kapsamda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Agropark iş birliğinde hayata geçirilecek 'Çukurova Flora' Süs Bitkiciliği UR-GE Projesi için ilk adım atıldı.

Süs Bitkiciliği UR-GE Projesi 'Çukurova Flora' için ilk tanıtım ve istişare toplantısı Tarsus TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak ve Agropark Genel Müdürü Murat Hocagil'in katıldığı toplantıda proje detayları, hedefler ve yol haritası paylaşıldı.

Bölünmüş arazilerde katma değerli üretim hedefi

Çukurova'nın avantajlı iklim yapısı, uzun vejetasyon süresi ve uluslararası pazarlara erişim kolaylığı üzerine kurulan proje ile üreticilerin küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması, sürdürülebilir ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve bölgenin süs bitkileri alanında uluslararası ölçekte güçlü bir üretim ve ticaret merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, bölünmüş küçük tarım alanlarında katma değeri yüksek bir alternatif olarak süs bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması planlanıyor. Sektörde faaliyet gösteren firmaların ihracatlarının sürdürülebilir şekilde artırılması, şirket içi yapılanmalarının ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi ve insan kaynağı, dış ticaret ile pazar araştırması alanlarında yetkinlik kazandırılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede ihtiyaç analizleri, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, küme tanıtım çalışmaları, yurt dışı pazarlama organizasyonları ile alım heyeti programları gerçekleştirilecek.

'Tarımda katma değerli ürünlere yöneliyoruz'

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, iklim krizinin tarımı doğrudan etkilediğini belirterek, narenciyenin bölgenin ana ürünü olmasına rağmen mevcut koşullarda rekabetçi yapısını korumasının zorlaştığını ifade etti.

Çakır, MTSO olarak uzun süredir narenciyeye alternatif, katma değeri yüksek ürünler üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, 'Süs bitkileri sektörü, yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın devreye girmesiyle birlikte hem ihracat potansiyeli hem de sürdürülebilirlik açısından bölgemiz için önemli bir fırsat sunuyor. Çukurova Flora UR-GE Projesini bu dönüşümün somut ve stratejik bir adımı olarak görüyoruz' dedi.

Proje ile bölgedeki üreticilerin süs bitkileri alanında yeni pazarlara açılması ve tarımda katma değerli üretimin artırılması hedefleniyor.