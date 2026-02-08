İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te Erdemli Belediyesi standı, 3 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan Mersin'in Erdemli Belediyesi, ilçenin kültürel, turistik ve doğal zenginliklerini tanıtma fırsatı buldu. Fuar süresince Erdemli'nin tarihi değerleri, doğal güzellikleri ve gastronomi lezzetleri ziyaretçilerden tam not aldı. Erdemli'ye özgü yöresel lezzetler de fuarın ilgi odağı oldu. Yöresel lezzetlerden sıkma ve limonata ikramı sırasında uzun kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler Erdemli mutfağına büyük ilgi gösterdi.

İlginin yoğun olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 'Genel bir değerlendirme yapmamız gerekirse Erdemlimizin güzelliklerini Türkiye'nin dört bir tarafına tanıtma imkanı bulduk. Erdemlimizin doğal, kültürel, turizm güzelliklerini anlattık. Stantımızda yoğun bir ilgi aldı. Fuarın en etkin standı ödülünü aldık. İkramlarımız vardı sıkma, limonata ve ayranımızı gelen misafirlerimize ikram ettik. Hep söylüyorum burası tadımlıktı, doyumluk için Mersin Erdemli'ye bütün vatandaşlarımızı bekliyorum' diye konuştu.

Fuarı çok beğendiğini söyleyen Emre Ezeloğlu ise, ' Aslen Konya Ereğliliyim burda bugün fuarımızı geziyoruz. Erdemli Belediyesi standını gezdik. Doğal sıcaklık hoşuma gitti. Mersin'in Erdemli'nin kültürünü coğrafyasını, güzelliğini yansıtan sıcak bir stant olmuş. Çok güzel, lezzetler çok güzel. Sıkmasından yedik, limonatasını içtik doğal limonata çok güzel. Her şeyiyle harika bir stant' şeklinde konuştu.

Erdemli'yi ilk defa duyduğunu aktaran Seher Sarı'da, 'Limonata ikramını gördüm limonlar dikkatimi çekti. Sonra fotoğraf çektirirken sorsam ayıp olur mu neresi Erdemli diye Mersin dediler. Mersin'i de çok severim. Duymamıştım ama ilçeyi. Çok memnun oldum limonatanız çok güzel. Mersin'e gelmeyi düşünüyordum. Alanya'ya Antalya'ya gittim ama Mersin'i de çok merak ediyordum. Oraya da en kısa zamanda gideceğim. Daha tanıyamadım ama broşürlerinizden bakacağım ve bilgi alacağım' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fuar, folklor ekibinin gösterisiyle sona erdi.