Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Erdemli ilçesine bağlı Hacıhalilarpaç Mahallesi'nde içme suyu altyapısı yenilenerek mahalle sakinlerinin kesintisiz suya kavuşması sağlandı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları kapsamında Hacıhalilarpaç Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu şebeke hatlarını yeniledi. Çalışma kapsamında yaklaşık 35 yıl önce döşenen ve ekonomik ömrünü tamamlayan 5 bin 300 metrelik şebeke hattı değiştirilirken, Karacaoğlan kaynağından mahalle deposuna su iletimi sağlamak amacıyla 1700 metre uzunluğunda terfi hattı döşendi. Ayrıca mahalledeki içme suyu deposunda bakım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Mahalle sakini Abdurrahman Gültekin, uzun süredir içme suyu sorunu yaşadıklarını belirterek, '30-35 yıllık eski isale hattı kullanılamaz durumdaydı. Çok sıkıntı çekiyorduk, bazı bölgelere su gitmiyordu. Yapılan yenilemeyle bu sorunlar giderildi. Büyükşehir Belediyesinden aldığımız hizmetlerden memnunuz' dedi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Taş ise eskiyen boruların sık sık patladığını ve kesintilere neden olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmayla mağduriyetin giderildiğini söyledi.