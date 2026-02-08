Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de son haftalarda yağan kar Toroslar başta olmak üzere yüksek rakımlı bir çok bölgeyi beyaza bürüdü. Toroslardaki kar güzelliği dron ile görüntülenirken, bölgeye çıkan aileler doyasıya eğlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de bu yıl kış mevsimi yağışlı geçiyor. Özellikle Aralık ayının son haftasından bu hafta sonuna kadar bir çok ilde olduğu gibi Mersin'de yüksek rakımlar da kar, düşük rakımlar da ise yağmur etkili oldu. Mersin ve ilçe merkezlerine kar yağmaması nedeniyle ise aileler her fırsatta kar keyfi için Toroslar' ın eteğindeki yaylaların olduğu bölgelere çıktı. Özellikle sıfır rakımdaki Erdemli ilçesine bağlı bin 500'lü rakımlarda yer alan karla kaplı bölgelere giden aileler doğanın keyfini çıkardı. Çocukların yanı sıra yetişkinler ve yaş almışlarda kar da naylon ve kızaklarla kayarak keyif yaptı. Öteyandan tamamen karla kaplı olan Toroslar' da dron ile görüntülendi. Dağ ve ormanların beyaza bürünmesi izlemesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı.

Karda kayarak eğlenen çocuklar, bütün yıl karla oynamanın hayalini kurduklarını ve ailece çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Vatandaşlardan Celal Döner,' Bu kış mevsimi yağışlı geçiyor. Güzel kar yağdı. Erdemli ilçesi de güzel bir yer, kısa sürede kar yağan bölgeye gidebiliyorsunuz. Bizim gibi ailecek gelerek karda eğlenip piknik yapabiliyorsunuz' dedi.