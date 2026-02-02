Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde etkili olan kış şartları nedeniyle besin bulmakta zorlanan yılkı atları ve yabani köpekler için Karboğazı mevkiinde planlı besleme çalışması gerçekleştirdi.

Mersin'de kış mevsiminin en çetin yaşandığı bölgelerden biri olan Karboğazı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle otların azalması ve bitki örtüsünün kar altında kalması, yılkı atlarının besine ulaşmasını zorlaştırıyor. Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde yaşayan yaban hayvanlarının bu zorlu süreçte besinsiz kalmaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılkı atları için özel bir besleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler yılkı atlarını, yonca ile birlikte besin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, arpa flake, mısır flake ve toklu besi yeminden oluşan rasyonla besledi. Çalışma kapsamında bölgede yaşayan yabani köpekleri de unutmayan ekipler, onlar için de mama bıraktı.

'Hayvanların sağlıklarını riske atmadan, bu zorlu dönemi atlatmalarını amaçlıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkında görev yapan Veteriner Hekim Zekiye Sibel Mazlum, yalnızca Tarsus Doğa Parkındaki hayvanların değil, bölgedeki yabani ve yarı yabani hayvanların refahından da sorumlu olduklarını belirterek, zorlu kış şartları olan Karboğazı mevkiinde besleme çalışması gerçekleştirdiklerini anlattı. Mazlum, 'Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte, dağlık alanlarda yaşayan yılkı atları ve civardaki yabani köpekler de besin bulmada zorluk çekiyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yürütülen ve her sene düzenli periyotlarla sürdürülen çalışma kapsamında sahaya çıktık. Amacımız, hayvanların sağlıklarını riske atmadan, bu zorlu dönemi atlatmalarını sağlamak' dedi.

Besleme çalışmalarının planlı yapılmasının önemini de anlatan Mazlum, 'Bu tür besleme çalışmaları plansız ve bilinçsiz yürütüldüğünde, faydadan çok zarar verebiliyor. Bu yüzden verilen yemlerin içeriği, miktarı ve bırakıldığı alanlar, veteriner hekimler ve biyologlar tarafından özel olarak planlanıyor. Hayvanların doğal davranışlarını bozmadan, sadece hayatta kalmalarını destekleyecek şekilde hareket etmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

'Bu çalışma sadece bugünü değil, ekosistemin geleceğini de gözeten bir anlayışın ürünü'

Yaban hayvanlarının besleme çalışmalarının düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Mazlum, 'Bu çalışma aynı zamanda, insan ile doğa arasında dengeyi koruma sorumluluğunun bir göstergesi olup, sadece bugünü değil, ekosistemin geleceğini de gözeten bir anlayışın ürünü. Bizler doğada yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyarak, görevimizi yapmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.