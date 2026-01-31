Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllar önce sel sularının tahliyesi için kurulan 9 tane motopomp binlerce dönüm araziyi kurtardı. Su pompalarının tahliyesini gösteren görüntüler yağışın kuvvetini gözler önüne serdi.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış verimli tarım arazilerinin bulunduğu Mersin ve Adana'da 2 gündür etkili oluyor. Yağışla birlikte Mersin'in bazı ilçelerinde dereler taştı sel oldu. Tarsus ilçesinde de etkili olan yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, yüksek rakımlardan gelen sel sularının tarım arazilerine zarar vermemesi için yıllar önce yapılan yatırımla kurtuldu. 8 yıl önce İlçeye bağlı Bahşiş Mahallesi sınırlarında bölgedeki köylerin arazilerine gelen sel sularının tahliyesi için kurulan 9 su pompası yaklaşık 35 bin dönüm araziyi kurtardı. Pompalar sel sularını tahliye ederken, o anlarda çekilen görüntüler ise yağışın kuvvetini ortaya koydu.

Bahşis Mahalle Muhtarı Mehmet Güllü, yaklaşık 35 bin dönüm bahçe ve tarlaların sel sularından su pompaları sayesinde kurtulduğunu anlatarak zamanında yatırımı yapan devlet büyüklerine teşekkür etti.

Öte yandan, pompalar kurulmadan önce bölgedeki arazilerin defalarca sel sularının altında kaldığı öğrenildi.