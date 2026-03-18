Yozgat'ta çiftçiler yeni üretim sezonuna yoğun mesaiyle başladı. Gübrelemenin verimi artıracağını belirten üreticilerin yağmur öncesi telaşı dron ile görüntülendi.

Yozgat ve çevresinde etkili olan yağışlar, tarım arazilerinde hareketliliği artırdı. Yağmur öncesinde gübrenin toprağa daha iyi işlemesini sağlamak isteyen çiftçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda çalışmaya başladı.

Bölgede birçok çiftçi gübreleme yaparken, bazı üreticiler ise yeni sezon öncesi toprak hazırlığı kapsamında çift sürüyor. Kurak geçen yılların ardından bu yıl yağışların artması, üreticiler için umut oldu.

Tarlasına gübre atan çiftçilerden Ömer Kablan, yağışların sevindirici olduğunu belirterek, 'Şu anda gübre atıyoruz. Rahmetimiz bol. Allah'ın bugününe şükür geçen seneki gibi değil. Kaç senedir kurak geçiyordu. Allah rahmetini bol eylesin. Şu anda iyi yani şu anda gübre atıyoruz' dedi.

Uzmanlar, yağmur öncesi yapılan gübrelemenin bitki gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, çiftçiler de bu dönemi en verimli şekilde değerlendirerek sezonu bereketli geçirmek istiyor.