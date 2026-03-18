Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencilerle bir araya geldi.

Sosyal Yaşam Merkezi Öğrenci Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilerle buluşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest'in küresel ölçekte sosyal modeller üretmeyi hedefleyen bir vizyonla hayata geçirildiğini ifade etti.

Kırışık, Türkiye'nin köklü medeniyet birikimiyle güçlü projeler geliştirme potansiyeline sahip olduğunu belirterek üniversitede yürütülen sosyal model çalışmalarına dikkat çekti.

Milletvekili Cem Şahin ise Sosyalfest Fikir Maratonu kapsamında gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, gençlerin düşünce ve beklentilerinin önemine vurgu yaptı.

Şahin, öğrencilere hedef belirlemenin ve planlı çalışmanın başarıya giden süreçte belirleyici olduğunu ifade ederek çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Programda ayrıca Sosyalfest Birim Sorumlusu Doç. Dr. Hakan Vargün, fikir maratonunun öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildiğini ve çözüm odaklı fikirlerin ortaya konulduğunu belirtti.

Etkinliğin devamında öğrencilerle birlikte iftar programı düzenlendi. Program, iftar sonrası öğrencilere teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.