Karabük Beşiktaşlılar Derneği, Yenişehir Büyük Kulüp'te düzenlenen programla kuruluş amaçlarını ve hedeflerini açıkladı.

Karabük Yenişehir Büyük Kulüp'te düzenlenen basın açıklamasına Karabük Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Göksun Öztoprak, kurucular kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Göksun Öztoprak, derneğin yalnızca bir araya gelme amacı taşımadığını belirterek, Karabük'te sorumluluk alan ve değer üreten bir yapı olmayı hedeflediklerini söyledi. Öztoprak, Beşiktaşlılığın kendileri için bir aidiyetin ötesinde; adalet, dayanışma ve birlik anlayışını temsil ettiğini ifade etti.

Derneğin gençlere yönelik sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alacağını vurgulayan Öztoprak, 'Konuşmaktan çok yaptıklarımızla anılan bir dernek olacağız' dedi. Basın mensuplarının desteğinin önemli olduğunu da belirtti.

Öztoprak ayrıca dernek binasının açılışının 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'de yapılacağını duyurarak tüm Karabük halkını davet etti.

Program, kahvaltı ikramı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.