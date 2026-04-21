SAMSUN (İHA) - Samsunspor Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen, kulübün 9 aylık faaliyet raporu kapsamında yaptığı açıklamada, 'Bu dönem içerisinde özellikle Samsunspor Kulübü'nün denk bir bütçe çalışması içerisinde herhangi bir kurum ve kuruluşa, oyuncuya borcu olmaksızın 9 aylık faaliyetlerini kendi sponsorları ve kendi dernek yönetiminin gelirleriyle oluşturulan bütçeyle sağlamış olması, başlı başına bir başarı öyküsü' dedi.

Veysel Bilen başkanlığında toplanan Samsunspor Kulübü yöneticileri, 9 aylık icraatlarını Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan toplantıda masaya yatırdı. Toplantıda ilk olarak Kulüp Genel Sekreteri Aslı Moral Ergin, faaliyetler ve projeler hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından söz alan Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Kurumları Sorumlusu İsmail Sedat Uygun, bu süreçte yapılan çalışmaları görselleriyle birlikte aktardı. Veysel Bilen ise Samsunspor Kulübü icraat raporu sunumunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Samsunspor Kulübü'nün herhangi bir kurum, oyuncu ya da kuruluşa borcu yok'

Yapılan çalışmalar ile kulübün denk bütçeye geldiğini ifade eden Veysel Bilen, '2025 Haziran ayında yapılan genel kurulla birlikte yeni yönetim kurulumuzun 9 aylık faaliyet raporunu paylaşma fırsatımız oldu. Bu dönem içerisinde özellikle Samsunspor Kulübü'nün denk bir bütçe çalışması içerisinde herhangi bir kurum ve kuruluşa, oyuncuya borcu olmaksızın 9 aylık faaliyetlerini kendi sponsorları ve kendi dernek yönetiminin gelirleriyle oluşturulan bütçeyle sağlamış olması, başlı başına bir başarı öyküsü. Bunun için son derece mutluyuz. Samsunspor Kulübü olarak amatör branşlara ve Samsunlu gençlere olabildiğince spor yapma zemini oluşturmak adına, Samsun'un kültürüne, sosyal hayatına, ticari hayatına dokunabilecek projelerin içerisinde kulüp olarak yer almak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Başkanımızın önderliğinde yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Şehirle bütünleşerek, kadınından erkeğine, çocuğundan yaşlısına, hastasından gencine, evlenenden vefat edene kadar bütün dernek üyelerimizin çalışmalarına destek olmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye özen göstermeye çalışıyoruz' diye konuştu.

Bin 100 olan üye sayısını kısa sürede bin 500'e çıkartmak için çalışma yürüttüklerinin de altını çizen Bilen, 'Yeni projelerimizle de dernek üyelerimize birtakım avantajlar kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için anonim şirketle birlikte, icra kurulumuzla ortak projeler yürütüyoruz. Yakın zamanda onları da hayata geçireceğiz. Üye sayımız bin 100 civarında bir sayıya ulaştı. İlk hedefimiz bunu bin 500 gibi bir seviyeye çıkarmak. Bu yönetim kurulumuzun görev dönemi bitene kadar inşallah sivil toplum örgütlerimizin de desteğiyle bin 500 üyeye ulaşmış olacağız. Buradaki amaç da üye gelirlerimizin artırılması, genç, dinamik, sivil toplum örgütlerinde de görev alan arkadaşlarımızı Samsunspor Kulübü'nün çatısının altında toplayarak şehrimizin en önemli markası olan Samsunspor Kulübü'ne hizmet edecek ve Samsunspor'un geleceğinde söz sahibi olacak kişiler olmasına özen gösteriyoruz' şeklinde konuştu.

Kulüp voleybol, okçuluk, bocce, boks, badminton, bowling, judo ve masa tenisi branşlarında sporcu yetiştiriyor.