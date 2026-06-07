Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında normal süresi 87-87 sona eren mücadelede A. Efes'i 102-93 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti ve adını finale yazdırdı.

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Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

A. Efes: Shane Larkin 12, Ercan Osmani 10, Brice Dessert 15, Nick Weiler-Babb 3, PJ Dozier 15, Jordan Loyd

16, Şehmus Hazer 12, Rodrigue Beaubois 6, Rolands Smits 2, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones102

Başantrenör: Pablo Laso

Fenerbahçe: Devon Hall 13, Nicolo Melli 16, Talen Horton Tucker 15, Tarık Biberovic 7, Mikael Olli Axel Jantunen, Wade Baldwin 32, Khem Birch 7, Onuralp Bitim 7, Arturs Zagars 3, Metecan Birsen 2

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 24-25

Devre: 49-44

3. Periyot: 67-63

Normal süre: 87-87

Kaynak: İHA