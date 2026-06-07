Türkiye, Almanya'da düzenlenen 11. WT Başkanlık Kupası'nda hem taekwondo hem de para taekwondoda takım halinde şampiyon oldu.

11. WT Başkanlık Kupası ise Almanya'nın Nürnberg şehrinde dördüncü gün müsabakalarıyla sona erdi. Son gün, taekwondoda büyükler yaş kategorisinde toplam 6 sıklette müsabakalar yapılırken ayrıca para taekwondo karşılaşmaları gerçekleştirildi. Kadınlar 57 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar son gün müsabakalarında bronz madalya kazandı. Böylelikle Türkiye, organizasyonu büyüklerde 3 altın, 1 gümüş, 5 bronz, yıldızlarda ise 8 altın, 3 gümüş ve 6 ile tamamlayarak genel sıralamada zirveye çıktı.

Para taekwondo müsabakalarında ise milli sporcular, 4 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 14 madalya elde etti ve takım halinde ilk sırayı aldı. Para taekwondoda madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Gamze Özcan (57kg), Seçil Er (65kg), Yusuf Yünaçtı (70kg), Emre Bulgur (80kg)

Gümüş: Meryem Betül Çavdar (52kg) Zehra Orhan (65kg)

Bronz: Nurcihan Ekinci Gül (47kg), Büşra Emire (47kg), Tuana Çelik (57kg), Lütfiye Özdağ (57kg), Fatmanur Yoldaş (+65kg), Hamza Tarhan (58kg), Osman Ertürk (+80kg), Adem Arda Özkul (+80kg)