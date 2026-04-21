Karabük İdman Yurdu, Pazarspor ile oynanan maçın gelirlerinden elde edilen 290 bin lirayı, kanser tedavisi gören bir gencin ailesine teslim etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig 3.Grup'ta yer alan Karabük İdman Yurdu ligin 29.haftasında iç sahada oynadığı Pazarspor maçı bilet gelirlerinin tamamını annesini dört yıl önce kanserden kaybeden kanser hastası gence bağışladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 12 Nisan 2026'da oynanan karşılaşmanın tüm bilet gelirlerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Karabük'te yaşayan bir gencin tedavi masrafları için bağışlanacağının daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, '12.04.2026 günü Pazarspor ile yaptığımız müsabakada elde edilecek tüm bilet gelirlerlerimizin sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Karabük'te yaşayan bir kardeşimizin tedavi masraflarına bağışlayacağımızı siz değerli taraftarlarımızla paylaşmış ve büyük bir hassasiyetle desteğinizi rica etmiştik.

Kulübümüzün şeffaflık ilkeleri gereği; taraftarlarımızdan ve hayırsever hemşehrilerimizden gelen katkıların kulüp hesaplarımızda tam olarak netleşmesi ve kızımızın tedavi sürecinin yoğunluğu nedeniyle ailesinin Ankara'da olması nedeniyle toplanan paranın kendilerine teslimi aşamasında doğal bir süreç yaşanmıştır. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.

Toplanan 290.000 TL tutarındaki yardımın tamamı, bugün itibariyle ailenin hesabına güvenle aktarılmış ve dekont kızımızın babası ile paylaşılmıştır. Bu anlamlı süreçte, kardeşimizin yanında olan, duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Karabük İdman Yurdu Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhunu iyilikle büyütmeye devam edeceğiz. Evladımıza bir kez daha yürekten acil şifalar diliyoruz' ifadeleri yer aldı.