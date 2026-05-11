Karabük'te bir grup tarafından araçta bulunan 2 kişinin darbedildiği kavga ile ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle bir grup ile araçta bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada araçtaki 2 kişi darbedildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili yürütülen çalışmada toplam 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 1'i savcılıkça serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheli tutuklanırken, diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.