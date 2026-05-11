Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tır ile çarpışan işçi servisi devrilirken, kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis aracı devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan 8 kişiyi ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza 2 araçta hurdaya döndü. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.