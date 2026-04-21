KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Anadolu Basın Yayın Birliği (ABYB) Genel Başkanı Ayhan Akyol, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırısının ardından sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine karşı basın mensuplarını 'yalan haber' tuzağına karşı uyardı. Akyol, 'Yalan haberler, infial oluşturmak isteyen odakların en büyük silahıdır' dedi.

Anadolu Basın Yayın Birliği (ABYB) Genel Başkanı Ayhan Akyol, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırının ardından açıklamada bulundu. Akyol, yaşanan olayın ardından derin üzüntü duyduklarını belirterek, eğitimin güvenli bir ortamda sürmesinin önceliğine vurgu yaptı.

'Adli süreçlerin selameti için bilgi kirliliğine geçit vermeyelim'

Akyol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda huzuru bozacak her türlü girişimin karşısındayız. Yaşanan hadiseyi yakından takip ediyoruz; ancak bu süreçte adaletin tecellisi ve toplumsal huzurun korunması için itidal şarttır. Resmi makamlarca onaylanmamış, kaynağı belirsiz paylaşımların yangına körükle gitmekten başka bir amaca hizmet etmediği açıktır. Yalan haberler, infial oluşturmak isteyen odakların en büyük silahıdır. Kahramanmaraş halkı bu oyunlara gelmeyecek kadar sağduyuludur. Meslektaşlarımızın, haber yaparken sansasyondan uzak, sadece gerçekleri yansıtan bir tutum sergilemesi etik bir zorunluluktur. Şehrimizin ve ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışan her türlü kirli bilginin karşısında, Anadolu Basın Yayın Birliği olarak durmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi sağduyulu olmaya, sadece resmi açıklamaları dikkate almaya davet ediyorum. Adli süreçlerin selameti için bilgi kirliliğine geçit vermeyelim.'