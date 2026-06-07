Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Yavuz Selim Mahallesi Haydarbey Caddesi'nde sıcak asfalt mesaisinde sona geldi. Ekipler, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki arterin yollarını tamamen yenileyerek bugün itibariyle vatandaşların hizmetine sunacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu'ndaki Yavuz Selim Mahallesi Haydarbey Caddesi'nde sıcak asfalt serimi tüm hızıyla devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar artık son aşamasına geldi. Ekipler, 2 kilometre uzunluğundaki, 8 metre genişliğindeki yolu tamamen yeniledi. Çalışmaların bitme aşamasına geldiği arterde 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Sürüş konforu ve trafik güvenliğinin yeniden sağlandığı arterde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları bugün itibariyle tamamlanacak ve vatandaşların hizmetine sunulacak.