Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kadınlar arasında çıkan ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine saldırdığı anlarda çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.