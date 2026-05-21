KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta asayiş suçlarında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8 azalış yaşanırken, olayların aydınlatılma oranı yüzde 99,8 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 2026 yılı Mart-Nisan dönemine ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Vali Ünlüer'in açıkladığı verilere göre, terörle mücadele kapsamında düzenlenen 71 operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 3 şüpheli tutuklandı. Asayiş suçlarında ise kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8 azalış yaşanırken, olayların aydınlatılma oranı yüzde 99,8 olarak kaydedildi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 16 düşüş yaşandığı bildirildi. Silah ve organize suçlarla mücadele kapsamında 317 şahıs hakkında işlem yapılırken, 1 organize suç çetesi çökertildi ve 9 kişi tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadelede gerçekleştirilen 89 operasyonda 570 kişi gözaltına alınırken, 127 şüpheli tutuklandı.

Siber suçlarla mücadele çalışmalarında 208 hesap ve şahıs incelenirken, düzenlenen 6 operasyonda 12 kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde ise toplam 517 bin 87 araç kontrol edildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 4 operasyonda 3 kişi tutuklanırken, 82 düzensiz göçmenin tespit edildiği açıklandı.