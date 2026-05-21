Muş'un Bulanık ilçesindeki Karaağıl İmam Hatip Ortaokulu tarafından yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesinin açılış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen proje ile öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan yetkililer, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Proje kapsamında öğrencilere sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, düzenli fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı ile psikolojik gelişim konularında eğitimler verileceği belirtildi.

İlçe Sağlık Müdürü Beyza Nur Ataoğlu, çocukların sağlık konusunda bilinçlendirilmesinin sadece okul hayatına değil, aile ve toplum yaşamına da olumlu katkılar sunduğunu belirterek, 'Sağlıklı nesiller yetiştirmek için eğitim ve sağlık kurumlarının iş birliği içerisinde çalışması büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesi adına bu tür projeleri çok değerli buluyoruz' ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Parlak ise eğitim kurumlarının yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimine de önem verdiğini belirterek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Program, sağlık stantlarının gezilmesi ve öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin izlenmesinin ardından sona erdi.