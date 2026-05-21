Muş'un Bulanık Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için okul bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Okul Müdürü Muzaffer Sarı, mezuniyet heyecanını velilerle birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Sarı, 'Hayatınızın önemli bir dönemini bugün geride bırakıyorsunuz. Okul koridorlarında başlayan dostluklar, sınıflarda verilen emekler, sınav heyecanları ve başarılarınız artık en kıymetli hatıralarınız arasında yer alacak. Sizler sadece bir okuldan mezun olmuyorsunuz; aynı zamanda hayata daha güçlü, daha bilinçli ve daha kararlı bireyler olarak adım atıyorsunuz' dedi.

Eğitimin sadece bilgi edinmek olmadığını ifade eden Sarı, 'Eğitim; iyi insan olabilmeyi, sorumluluk alabilmeyi, vatanını ve milletini sevebilmeyi, dürüstlükten ayrılmamayı ve her şartta umutla yürüyebilmeyi öğrenmektir. Sizlerin bu değerlere sahip bireyler olarak yetiştiğinize inanıyor, her birinizle gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerle devam eden mezuniyet töreni, kep atma merasimiyle sona erdi.