Muş'ta çaya düşerek suda kaybolan 50 yaşındaki Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları 2'nci gününde tüm hızıyla devam ediyor.

Olay, merkeze bağlı Cevizlidere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde köprüden geçerken dengesini kaybeden 50 yaşındaki Gülsima Yıldız, çaya düşerek akıntıya kapıldı. Kısa sürede gözden kaybolan kadın için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve Van'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çay yatağı ile çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekipler bölgede arama faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Akıntıya kapılan Gülsima Yıldız'ın yakını Mehmet Halit Uygur, olayın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, 'Yengem karşıdan karşıya geçerken köprüden düşerek suya kapıldı. Suya düştükten bir süre sonra sürüklendi ve belli bir mesafeden sonra gözden kayboldu. Olayın ardından Muş Valiliğimiz koordinesinde İl Jandarma Komutanlığımız, Muş AFAD ekipleri, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti. Şu anda arama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Tüm ekipler ve köy halkı seferber olmuş durumda. Tek umudumuz, kendisine bir an önce ulaşılmasıdır' dedi.