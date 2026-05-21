Balıkesir'in Manyas ilçesinde jandarma ve emniyet personeli başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Manyas ilçesinde, son günlerde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarla takdir toplayan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personeli başarı belgesi ile ödüllendirildi. İlçede güven ve huzurun temini için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerinin çalışmalarını takdirle izlediklerini belirten Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, bu iki kurum adına İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Ergün, Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Murat Bağ ve İlçe Emniyet Amiri Furkan Işık'a başarı belgelerini takdim etti.

Düzenlenen belge törenine Cumhuriyet Savcıları Hakan Aydoğdu ve Muhammed Burak İş ile Hakim Hüseyin Tuğrul Yıldırım da katıldı. Belge alan güvenlik güçlerinin amirlerini tebrik eden protokol üyeleri, personele görevlerinde başarılar diledi.