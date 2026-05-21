Samsun'da fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan karı-kocadan erkek şüpheli tutuklanırken, hamile olduğu öğrenilen kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, insan ticareti ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, T.A. ile Özbekistan uyruklu eşi N.E.'nin Özbekistan'dan kadınları Türkiye'ye getirerek Samsun'da fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmada 6 Özbekistan uyruklu mağdur kadın belirlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan karı-koca emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamile olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.