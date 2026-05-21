Konya'nın Karapınar ilçesinde yaralı bir kızıl şahin tedavi altına alındı.

Karapınar Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ferdi Can Göral, akşam saatlerinde bahçesinde yaralı bir kuş olduğunu fark etti. Uçamadığını gören Göral, kızıl şahini yakalayıp evine götürdü. Kuşa su içirip yiyecek veren Göral, durumu yetkililere haber verdi. Göral, yaralı kızıl şahini Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı kaydedildi.

Kızıl şahini bulan Ferdi Can Göral, 'Bahçemde kızıl şahin buldum. Doğa Koruma geldi, hayvanı aldı. Yaralı bir hayvan, uçamaz. Mahalleye düşmüş olsa kedi, köpek yer. O yüzden baktık, evimizde besledik ve Doğa Korumaya teslim ettik' dedi.