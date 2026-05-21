İstanbul'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında hareketlilik sürerken, Ataşehir Ataoğlu Kurban Pazarı'nda satışa çıkarılan 'Baron' ve 'Kral' isimli dev tosunlar vatandaşların ilgi odağı oldu. Ağırlıkları 1 tonu aşan dev boğalar, heybetleriyle dikkat çekti.

Ataşehir Ferhatpaşa'da kurulan Ataoğlu Kurban Pazarı'nda sergilenen 'Kral' isimli tosunun 1 ton 100 kilo, 'Baron' isimli tosunun ise 1 ton 265 kilo ağırlığında olduğu öğrenildi. Besiciler, hayvanların yaklaşık 3 yılda arpa kırması, yem, saman ve otla beslendiğini ifade etti. Çadırda bulunan diğer büyükbaş hayvanların ise 900 kilodan başlayıp 1 ton 265 kiloya kadar ulaştığı belirtildi. Dev tosunları görmek için pazara gelen vatandaşlar hayvanlarla fotoğraf çektirirken, 'Kral' isimli tosunun fiyatının 650 bin lira olduğu öğrenildi. Besiciler, geçen yıl Sultanbeyli Kurban Pazarı'nda 'Şampiyon' ve 'İmparator' isimli dev tosunlarla dikkat çektiklerini, bu yıl ise 'Baron' ve 'Kral'ı Ferhatpaşa'ya getirdiklerini söyledi.

'Şu anda rakibi yok, İstanbul'da tek'

Boğaların sahibi olan kurban satıcısı Menzeher Karaduman, hayvanlarının özellikle kilo ve ebat olarak benzerlerinin olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

'Kral 1 ton 100 kilo, Baron da 1 ton 265 kilo geliyor. Şu anda bu civarın en büyük hayvanı. Bunlar 3 yılda bu hale geliyor. Arpa kırmasıyla, yem, saman ve otla besleniyor. Kral'a talip var ama daha vermedik, biraz bekletiyoruz. Fiyat olarak 650 bin lira istiyoruz. Ataoğlu Kurban Pazarı'ndayız, çadır numaramız 40; taliplerini bekliyoruz. Şu anda bunun rakibi yok, İstanbul'da tek. Kabalık, uzunluk ve kilo olarak bunun ebatında hayvan yok. Geçen sene bizde Şampiyon ve İmparator vardı. Bu sene de Kral ile Baron'u getirdik. Allah nasip ederse 2027'ye de bir tane Lider getirmeyi düşünüyoruz. Çadırımızda en düşük boğamız 900 kilo. 900 kilodan başlayıp 1 ton 265 kiloya kadar boğamız var. Geçen sene Şampiyon 1 ton 250 kiloydu. Bu seneki tosunun adı Baron. Liderin de bundan daha büyük olmasını temenni ediyoruz.'