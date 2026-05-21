Antalya'da geçtiğimiz aylarda bitkin bir halde bulunan kızıl şahin, tedavisi tamamlanarak yeniden doğaya salındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan yaban hayvanlarını tedavi ederek doğal yaşamlarına geri kazandırıyor. Yaklaşık bir ay önce Muratpaşa ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından güçsüz halde bulunan kızıl şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrolde ağız bölgesinde enfeksiyon ve yaralar tespit edilen kızıl şahin tedavi altına alındı. Beslenemediği için güçsüz düştüğü ve uçamadığı belirlenen kızıl şahinin rehabilitasyon bölümünde bir ay boyunca tedavisi yapıldı. Tedavi sürecinin ardından yeniden uçabilecek duruma gelen kızıl şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

'Bir aylık tedavi sürecinin ardından doğaya kazandırdık'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç, 22 Nisan'da tedavi altına aldıkları kızıl şahinin bugün yeniden doğayla buluşmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, 'Veteriner hekim arkadaşlarımız kızıl şahinin muayenesini yaptıklarında ağız bölgesinde enfeksiyon ve yaralar olduğunu tespit etti. Bu nedenle beslenemediğini, güçsüz düştüğünü ve uçamadığını fark ettiler. Bir aylık tedavi sürecinde kendisini yeniden uçuşa hazırladık. Bugün de sağlığına kavuştuğu için yeniden doğaya kazandırdık' dedi.