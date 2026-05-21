Amasya'da bir hafta önce taşkınların yaşandığı Yeşilırmak Nehri'nde saniyede geçen su miktarı yaklaşık 250 metreküpten 130 metreküpe düştü. Amasyalılar, güneşli havada nehrin akışını izledi.

Yeşilırmak'ın kıyısından geçtiği 8 köy, 1 belde ve 1 mahallede bir hafta önce yaşanan taşkınları endişeyle izlediklerini belirten vatandaşlardan Halis Aydın, 'O zaman çok yağış oldu. Seralar da battı. Turhal'da da çok zarara yol açtı. Amasya şehir merkezi şu anda iyi, sıkıntı yok. Eğer birkaç hafta daha yağmurlar devam ederse ileride risk olabilir' dedi.

'Milletin gözü Almus Barajı'nda'

Tokat'taki Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşması sonrası taşmasının Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği komşu il Amasya'da tedbirlere neden olduğunu hatırlatan Kaygusuz Köse ise, 'Şu anda milletin gözü Almus Barajı'nda. Allah'a yalvarıyoruz sebzeler, meyveler su altında kalmasın' diye konuştu.

Çocukluğunda tertemiz olan nehirde yüzdüklerini anlatan Köse, 1980 yılında da benzer bir taşkınla karşılaştıklarını söyledi.

'Umarım bundan sonra yağış olmaz'

Nehirdeki su seviyesinin bir hafta içinde giderek düştüğünü ifade eden İlayda Gür ise, 'İnşallah böyle devam ederse taşkın riskiyle karşılaşmayacağız. Bugün Amasya'da hava çok güneşli. Umarım bundan sonra da yağış olmaz, şehzadeler şehrinde felaketle karşılaşmayız. Yaz boyunca da herkesi bu şehri görmeye davet ediyorum' şeklinde konuştu.