Sakarya'nın Geyve Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda torbacı olarak tabir edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu imalatına ve ticaretine geçit vermiyor. Bu çerçevede Geyve ve Karasu ilçelerinde yapılan operasyonda torbacı olarak tabir edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 16 parça halinde satışa hazır vaziyette 276 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 parça halinde satışa hazır vaziyette 3 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 mililitre sentetik kannabinoid ham maddesi, 21 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet sarma makinesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 330 lira ele geçirildi.

Aşırı yağışla birlikte çöken yoldan düşen otomobilin sürücüsü öldü
Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA